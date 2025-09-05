Скидки
«Не помогаю детям с домашкой сейчас, всё-таки немного занята». Лагно — о Grand Swiss

«Не помогаю детям с домашкой сейчас, всё-таки немного занята». Лагно — о Grand Swiss
Российская шахматистка Екатерина Лагно высказалась об игре на турнире ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан). В 1-м туре Лагно сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии, во 2-м — одолела представительницу Узбекистана Умиду Омонову.

«Сегодня я выиграла. Я в целом довольна своей игрой. На данный момент всё хорошо. Если я буду играть хорошо, то моя цель — отобраться в турнир претенденток. Но давайте пока подождём и посмотрим, как всё будет.

К новым молодым соперникам я не готовлюсь как-то особенно. Я просто повторяю дебюты. Сегодня я играла с юной соперницей и выиграла. Я просто стараюсь показывать свою лучшую игру.

Я стараюсь быть сконцентрированной и сфокусированной и просчитываю все варианты. Это всё, что я могу сделать. Когда удача на твоей стороне, это получается ещё лучше.

Я люблю играть в окружении своих друзей. Мы можем ходить, болтать и просто веселиться. Но я очень опытная шахматистка, так что знаю, как играть хорошо и в одиночку.

Я приехала в Самарканд за день до турнира. Оказаться тут раньше я не могла, потому что 1 сентября — большой день для моих детей, они идут в школу. Я решила, что мне важно быть с ними, а одного дня хватит, чтобы расслабиться после этого. 1 сентября — очень непростой день для мамы четырёх детей (смеётся).

Я всегда со своими детьми, я общаюсь и переписываюсь с ними. Я не помогаю им с домашкой прямо сейчас, всё-таки немного занята (улыбается). Но я всё ещё мама, не только шахматистка», — сказала Лагно в интервью пресс-службе ФИДЕ.

