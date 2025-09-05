Непомнящий одержал победу во 2-м туре «Большой швейцарки», Горячкина сыграла вничью

Завершился 2-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).
Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Открытый турнир. 2-й тур. Результаты:
Гукеш Доммараджу (Индия) — Ягиз Каан Эрдогмуш (Турция) — 0,5:0,5;
Максим Родштейн (Израиль) — Алиреза Фируджа (Франция) — 0:1;
Фредерик Сване (Германия) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 0,5:0,5;
Аниш Гири (Нидерланды) — Салем Салех (ОАЭ) — 0,5:0,5;
Абхиманю Пураник (Индия) — Видит Гуджрати (Индия) — 0,5:0,5;
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Иван Землянский (Россия) — 1:0;
Айк Мартиросян (Армения) — Арджун Эригайси (Индия) — 0:1;
Ян Непомнящий (Россия) – Эдиз Гюрель (Турция) – 1:0;
Иван Чепаринов (Болгария) — Ханс Ниманн (США) — 0,5:0,5;
Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) — Даниил Дубов (Россия) — 0,5:0,5;
Андрей Есипенко (Россия) — Антон Коробов (Украина) — 1:0;
Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — Евгений Наер (Россия) — 0,5:0,5;
Володар Мурзин (Россия) — Максим Матлаков (Россия) — 0,5:0,5;
Владислав Артемьев (Россия) — Василий Иванчук (Украина) — 0:5:0,5;
Александр Грищук (Россия) — Кристобаль Гильермо Энрикес Вильягра (Чили) — 0:1;
Александра Горячкина (Россия) – Этьен Бакро (Франция) — 0,5:0,5.
Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс. Гроссмейстеры, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.
Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.