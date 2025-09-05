Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хет-трик Антошкина помог «Норильскому никелю» победить «Ухту» в матче Суперлиги по футзалу

«Норильский никель» одержал победу над «Ухтой» в матче группового турнира Суперлиги-2025/2026. Встреча в Ухте завершилась со счётом 6:2 (4:2) в пользу гостей.

В составе команды из Норильска хет-трик оформил Артём Антошкин, дубль сделал Руслан Кудзиев, ещё один мяч забил Максим Коновалов. У «Ухты» отличился Максим Перевалов, ещё один мяч был забит после автогола Нандо.

В концовке встречи красную карточку получил игрок «Норильского никеля» Темирлан Алибеков.

«Норильский никель» набрал 12 очков в пяти матчах и идёт вторым в таблице Суперлиги, уступая лишь «Синаре» из Екатеринбурга (12 очков). «Ухта» с девятью очками располагается на четвёртой строчке.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.