Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ухта – Норильский никель, результат матча 5 сентября 2025, счет 2:6, Суперлига-2025/2026 по футзалу

Хет-трик Антошкина помог «Норильскому никелю» победить «Ухту» в матче Суперлиги по футзалу
Аудио-версия:
Комментарии

«Норильский никель» одержал победу над «Ухтой» в матче группового турнира Суперлиги-2025/2026. Встреча в Ухте завершилась со счётом 6:2 (4:2) в пользу гостей.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
05 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
2 : 6
Норильский никель
Норильск
0:1 Коновалов – 11'     0:2 Антошкин – 12'     1:2 Перевалов – 12'     1:3 Кудзиев – 15'     2:3 Нандо – 17'     2:4 Антошкин – 18'     2:5 Антошкин – 25'     2:6 Кудзиев – 37'    
Удаления: нет / Алибеков – 40'

В составе команды из Норильска хет-трик оформил Артём Антошкин, дубль сделал Руслан Кудзиев, ещё один мяч забил Максим Коновалов. У «Ухты» отличился Максим Перевалов, ещё один мяч был забит после автогола Нандо.

В концовке встречи красную карточку получил игрок «Норильского никеля» Темирлан Алибеков.

«Норильский никель» набрал 12 очков в пяти матчах и идёт вторым в таблице Суперлиги, уступая лишь «Синаре» из Екатеринбурга (12 очков). «Ухта» с девятью очками располагается на четвёртой строчке.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.

Материалы по теме
«Мы готовились всего три дня». «Ухта» продолжает удивлять поклонников российского футзала
«Мы готовились всего три дня». «Ухта» продолжает удивлять поклонников российского футзала
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android