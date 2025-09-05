Ян Непомнящий: сложно ли играть с детьми? Только если у тебя есть фобия и ты боишься детей

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что не боится проводить партии против более молодых соперников. Во 2-м туре открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан), Непомнящий обыграл турка Эдиза Гюреля.

«Сложно ли играть с детьми? Не уверен. Только если у тебя есть фобия и ты боишься детей. У меня такого нет. Мой соперник — не такой уж и юный. Ему 16, скоро будет 17, да и он не выглядит очень уж молодым.

К тому же сейчас у детей уже может быть 2500-2600 эло, поэтому ты не воспринимаешь их как слабых. Они талантливы, поэтому воспринимаются как сильные противники.

Какая у меня цель на турнир? Попробуйте угадать (улыбается). Очевидно, моя единственная цель на «Большую швейцарку» — попасть на Турнир претендентов. «Большая швейцарка» появилась в 2019 году, а тогда у меня были хорошие шансы отобраться через Гран-при. Я решил сконцентрироваться на Гран-при и не играть в «Большой швейцарке». Спустя столько лет, выступая здесь, я чувствую, будто начал всё с нуля. Посмотрим, к чему это приведёт.

Я всё ещё предпочитаю классические шахматы. Да, иногда к классическим турнирам долго и сложно готовиться. Возможно, шахматы Фишера выглядят более выгодно с этой точки зрения, потому что ты можешь пропустить подготовку и играть оставшиеся дни спокойно. Я был бы рад больше играть классику, но не так много турниров, которые подходят под моё расписание.

В этом году расписание было подстроено под «Большую швейцарку» и Кубок мира осенью. Первую часть года я старался подготовиться, чтобы сейчас, во второй половине, играть.

Не знаю, что насчёт других игроков, но я ощущаю, будто запылился и застоялся, когда много готовлюсь и не играю. Сейчас, смотря на свою игру, очень рад тому, как я преобразился. Для хорошего старта мне нужно выиграть ещё матч. Может, я не должен быть так суров к себе и должен дать себе время, чтобы посмотреть, как скажется работа, которую я проделал», — сказал Непомнящий в интервью ФИДЕ.