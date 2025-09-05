Скидки
Ян Непомнящий ответил, как относится к тому, что его называют «Непо»

Ян Непомнящий ответил, как относится к тому, что его называют «Непо»
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как относится к тому, что его часто называют по сокращённой форме его фамилии.

— Как вы относитесь к тому, что люди иногда называют вас Нипо, вместо Непо?
— На русском моя фамилия звучит как Непомнящий. Когда кто-то из иностранцев произносит её полностью и корректно, я становлюсь самым счастливым человеком в мире. А так, Непо или Нипо — не важно. В русском языке есть пословица: «Хоть горшком назови, только в печку не ставь».

— Странный вопрос. Если бы вы были деревом, то каким?
 — Дубов не тут, но он бы точно выбрал дуб (улыбается). Я не знаю, нужно выбрать что-то причудливое. В Барселоне несколько лет назад я видел жакаранду. В России такие сложно найти, они не для нашего климата. Но я очень бы хотел иметь одно такое дерево дома, — сказал Непомнящий в интервью ФИДЕ.

