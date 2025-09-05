Скидки
Тренер «Стрелы» дисквалифицирован на финал Кубка России по регби за нецензурную брань

Тренер «Стрелы» дисквалифицирован на финал Кубка России по регби за нецензурную брань
Главный тренер казанского регбийного клуба «Стрела» ДжейПи Нил пропустит финальный матч Кубка России с пензенским «Локомотивом» из-за дисквалификации за нецензурную брань, сообщается на сайте Федерации регби России. Финал состоится в воскресенье, 7 сентября, в Москве.

PARI Кубок России 2025 . Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Локомотив
Пенза
Не начался
Стрела-Ак Барс
Казань
Нил получил штраф в размере 30 тысяч рублей и дисквалификацию на одну игровую неделю за брань в адрес бокового арбитра на предыдущем матче – в 12-м туре чемпионата России с клубом «ВВА-Подмосковье».

«На 61-й минуте матча чемпионата России по регби между РК «ВВА-Подмосковье» и РК «Стрела-Ак Барс», тренер РК «Стрела-Ак Барс» ДжейПи Нил нецензурно выразился в адрес бокового арбитра, за что ему была показана красная карточка. Признать данное поведение неспортивным, противоречащим духу и принципам регби. Согласно п.18 Приложению №2 Положению КДК (неспортивное поведение игрока и\или официального лица Клуба до, во
время и после матча) оштрафовать ДжейПи Нила на 30 тысяч рублей, дисквалифицировать сроком на одну игровую неделю. В указанный период тренер не имеет права принимать участие в соревнованиях (находиться в раздевалке команды до, во время и после матча, принимать участие в разминке команды до, во время матча), а также находиться в расположении команды (в технической зоне) при проведении матчей под эгидой Федерации
регби России. Штраф должен быть оплачен в течении 30 дней с момента вынесения решения», — говорится в тексте решения.

