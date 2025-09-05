Тренер «Стрелы» дисквалифицирован на финал Кубка России по регби за нецензурную брань

Главный тренер казанского регбийного клуба «Стрела» ДжейПи Нил пропустит финальный матч Кубка России с пензенским «Локомотивом» из-за дисквалификации за нецензурную брань, сообщается на сайте Федерации регби России. Финал состоится в воскресенье, 7 сентября, в Москве.

PARI Кубок России 2025 . Финал PARI Кубок России 2025 . Финал 07 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК Локомотив Пенза Не начался Стрела-Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Нил получил штраф в размере 30 тысяч рублей и дисквалификацию на одну игровую неделю за брань в адрес бокового арбитра на предыдущем матче – в 12-м туре чемпионата России с клубом «ВВА-Подмосковье».

«На 61-й минуте матча чемпионата России по регби между РК «ВВА-Подмосковье» и РК «Стрела-Ак Барс», тренер РК «Стрела-Ак Барс» ДжейПи Нил нецензурно выразился в адрес бокового арбитра, за что ему была показана красная карточка. Признать данное поведение неспортивным, противоречащим духу и принципам регби. Согласно п.18 Приложению №2 Положению КДК (неспортивное поведение игрока и\или официального лица Клуба до, во

время и после матча) оштрафовать ДжейПи Нила на 30 тысяч рублей, дисквалифицировать сроком на одну игровую неделю. В указанный период тренер не имеет права принимать участие в соревнованиях (находиться в раздевалке команды до, во время и после матча, принимать участие в разминке команды до, во время матча), а также находиться в расположении команды (в технической зоне) при проведении матчей под эгидой Федерации

регби России. Штраф должен быть оплачен в течении 30 дней с момента вынесения решения», — говорится в тексте решения.