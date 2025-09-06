Кристофера Фрума выписали из больницы после серьёзного падения на тренировке

Четырёхкратный победитель шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс» британец Кристофер Фрум сообщил, что получил от врачей разрешение покинуть стены госпиталя Сент-Анн во французском Тулоне после помощи, оказанной ему в результате падения во время одной из тренировок.

«Я рад, что могу сегодня выйти из больницы и вернуться домой. Спасибо всему персоналу госпиталя Сент-Анн», – написал Фрум в одной из социальных сетей.

Напомним, 27 августа Кристофер Фрум был доставлен на вертолёте в больницу Тулона. Врачи диагностировали у велогонщика переломы пяти рёбер и позвонка, а также повреждение лёгкого. По словам жены спортсмена, у Фрума произошёл разрыв перикарда — защитной оболочки сердца.