Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кристофера Фрума выписали из больницы после серьёзного падения на тренировке

Кристофера Фрума выписали из больницы после серьёзного падения на тренировке
Комментарии

Четырёхкратный победитель шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс» британец Кристофер Фрум сообщил, что получил от врачей разрешение покинуть стены госпиталя Сент-Анн во французском Тулоне после помощи, оказанной ему в результате падения во время одной из тренировок.

«Я рад, что могу сегодня выйти из больницы и вернуться домой. Спасибо всему персоналу госпиталя Сент-Анн», – написал Фрум в одной из социальных сетей.

Напомним, 27 августа Кристофер Фрум был доставлен на вертолёте в больницу Тулона. Врачи диагностировали у велогонщика переломы пяти рёбер и позвонка, а также повреждение лёгкого. По словам жены спортсмена, у Фрума произошёл разрыв перикарда — защитной оболочки сердца.

Материалы по теме
Я провёл целый день на легендарной «Вуэльте Испании». Как велогонка выглядит изнутри?
Фото
Я провёл целый день на легендарной «Вуэльте Испании». Как велогонка выглядит изнутри?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android