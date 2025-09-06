Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вуэльта Испании. Этап 14
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гунина заявила, что её атаковали хейтеры после слов про рукопожатие с украинкой

Гунина заявила, что её атаковали хейтеры после слов про рукопожатие с украинкой
Аудио-версия:
Комментарии

Российская шахматистка Валентина Гунина рассказала, что получила много негативных комментариев после того, как сообщила о том, что украинка Мария Музычук не пожала ей руку перед партией 2-го тура турнира ФИДЕ «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан). В этой встрече Гунина проиграла Музычук.

«Хейтеров-то набежало сразу. Особенно на мове. Канал не про политику. А про шахматного поросёнка, напоминаю. Нечего писать гадости и ставить дурацкие смайлики. Всем добра!» — написала Гунина в своём телеграм-канале.

Женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.

Материалы по теме
Россиянка Гунина рассказала, что украинка Музычук не пожала ей руку на Grand Swiss
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android