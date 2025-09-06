Гунина заявила, что её атаковали хейтеры после слов про рукопожатие с украинкой

Российская шахматистка Валентина Гунина рассказала, что получила много негативных комментариев после того, как сообщила о том, что украинка Мария Музычук не пожала ей руку перед партией 2-го тура турнира ФИДЕ «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан). В этой встрече Гунина проиграла Музычук.

«Хейтеров-то набежало сразу. Особенно на мове. Канал не про политику. А про шахматного поросёнка, напоминаю. Нечего писать гадости и ставить дурацкие смайлики. Всем добра!» — написала Гунина в своём телеграм-канале.

Женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.