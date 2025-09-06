Лагно была сильнее Балабаевой в 3-м круге «Большой швейцарки» — 2025

Завершился 3-й тур масштабного турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Женщины. 3-й тур. Результаты:

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Ольга Баделка (Австрия) – 1:0;

Екатерина Лагно (Россия) – Ксения Балабаева (Казахстан) – 1:0;

Сун Юйсин (Китай) – Вантика Агравал (Индия) – 1:0;

Ставрула Цолакидоу (Греция) – Элин Руберс (Нидерланды) – 1:0;

Полина Шувалова (Россия) – Май Нарва (Эстония) – 1/2 :1/2;

Ольга Гиря (Россия) – Гулдона Каримова (Узбекистан) – 1/2:1/2;

Лилит Мкртчян (Армения) – Тань Чжунъи (Китай) – 0:1;

Валентина Гунина (Россия) – Мария Манко (Украина) – 1:0;

Нургюл Салимова (Болгария) – Лея Гарифуллина (Россия) – 1:0;

Лина Наср (Алжир) – Анна Шухман (Россия) – 0:1;

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Ульвия Фаталиева (Азербайджан) – 1/2:1/2.

Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке. Шахматистки, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.