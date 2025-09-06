Ян Непомнящий сыграл вничью в 3-м туре «Большой швейцарки» — 2025

Завершился 3-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Открытый турнир. 3-й тур. Результаты:

Салим Салем (ОАЭ) – Ян Непомнящий (Россия) – 1/2:1/2;

Гукеш Доммараджу (Индия) – Даниил Юффа (Испания) – 1:0;

Кристиан Вильягра (Чили) – Андрей Есипенко (Россия) – 1/2:1/2;

Даниил Дубов (Россия) – Максим Лагард (Франция) – 1/2:1/2;

Евгений Наер (Россия) – Володар Мурзин (Россия) – 1/2:1/2;

Максим Матлаков (Россия) – Самуэль Саргсян (Армения) – 1/2:1/2;

Антон Коробов (Украина) – Александр Грищук (Россия) – 1/2:1/2;

Фредерик Сване (Германия) – Аниш Гири (Нидерланды) – 1/2:1/2;

Марк-Андреа Маурицци (Франция) – Владислав Артемьев (Россия) – 1:0;

Александр Землянский (Россия) – Максим Родштейн (Израиль) – 0:1;

Мустафа Йилмаз Гюрель (Турция) – Александра Горячкина (Россия) – 1/2:1/2.

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс. Гроссмейстеры, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.