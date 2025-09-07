Скидки
Вуэльта Испании. Этап 15
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
«Тюмень» обыграла «КПРФ» в матче Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в Климовске состоялся матч группового этапа мужской Суперлиги по футзалу — 2025/2026, где мини-футбольный клуб «Тюмень» обыграл местный «КПРФ». Встреча завершилась со счётом 6:2 (1:1).

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
07 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
2 : 6
Тюмень
Тюмень
1:0 Симаков – 4'     1:1 Аугусто – 14'     1:2 Неведров – 25'     1:3 Аугусто – 27'     1:4 Субботин – 28'     2:4 Ричард – 36'     2:5 Панов – 38'     2:6 Гавтадзе – 39'    

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. Результаты 7 сентября:
«КПРФ» (Климовск) — «Тюмень» (Тюмень) — 2:6 (1:1, 1:5).

По итогам матча «Тюмень» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды 10 очков. Отметим, что КПРФ набрал также 10 очков. Команда занимает пятое место в регулярном чемпионате.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.

Комментарии
Новости. Другие
