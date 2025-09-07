«Тюмень» обыграла «КПРФ» в матче Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 7 сентября, в Климовске состоялся матч группового этапа мужской Суперлиги по футзалу — 2025/2026, где мини-футбольный клуб «Тюмень» обыграл местный «КПРФ». Встреча завершилась со счётом 6:2 (1:1).

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. Результаты 7 сентября:

«КПРФ» (Климовск) — «Тюмень» (Тюмень) — 2:6 (1:1, 1:5).

По итогам матча «Тюмень» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды 10 очков. Отметим, что КПРФ набрал также 10 очков. Команда занимает пятое место в регулярном чемпионате.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.