Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» стал победителем Кубка России – 2025. В финале, который состоялся на «ВТБ Арене» в Москве, команда обыграла «Локомотив-Пенза». Встреча завершилась со счётом 13:7.

«Стрела-Ак Барс» пробилась в финал благодаря победе над клубом «Енисей-СТМ» со счётом 48:24, а «Локомотив» одолел в 1/2 финала «Красный Яр» (19:10).

Отметим, что в новейшей истории команды провели между собой 14 матчей. После победы в финале Кубка России — 2025 «Стрела-Ак Барс» сравнялась с «Локомотивом» по победам в личных встречах — 7:7. Отметим, что это второй Кубок России в истории казанской команды.