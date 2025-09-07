Лейман и Андреева стали чемпионами России в беге на 15 км на Когалымском полумарафоне

В субботу, 6 сентября, в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа состоялся Международный Когалымский полумарафон. В его рамках прошёл зачёт чемпионата России на дистанции 15 км. Чемпионами стали Андрей Лейман и Ульяна Андреева.

Когалымский полумарафон. 15 км, чемпионат России:

Мужчины:

Андрей Лейман — 45.37. Иван Кузнецов — 45.50. Артур Бурцев — 46.02.

Женщины:

Ульяна Андреева — 51.53. Мария Резниченко — 52.41. Ольга Спасённая — 56.05.

В Когалымском полумарафоне приняли участие звёзды спорта и театральной сцены, а также почётные гости. Среди них — артисты Малого театра Андрей Чернышов, Виктор Низовой, Валерий Афанасьев, народный артист России Александр Клюквин, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский, президент Федерации лыжных гонок, многократная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, директор Московского марафона, сооснователь «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов, олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский и мастер спорта по футболу, чемпион России в составе московского «Спартака» Артём Ребров.