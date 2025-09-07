Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вуэльта Испании. Этап 15
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лейман и Андреева стали чемпионами России в беге на 15 км на Когалымском полумарафоне

Лейман и Андреева стали чемпионами России в беге на 15 км на Когалымском полумарафоне
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 6 сентября, в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа состоялся Международный Когалымский полумарафон. В его рамках прошёл зачёт чемпионата России на дистанции 15 км. Чемпионами стали Андрей Лейман и Ульяна Андреева.

Когалымский полумарафон. 15 км, чемпионат России:

Мужчины:

  1. Андрей Лейман — 45.37.
  2. Иван Кузнецов — 45.50.
  3. Артур Бурцев — 46.02.

Женщины:

  1. Ульяна Андреева — 51.53.
  2. Мария Резниченко — 52.41.
  3. Ольга Спасённая — 56.05.

В Когалымском полумарафоне приняли участие звёзды спорта и театральной сцены, а также почётные гости. Среди них — артисты Малого театра Андрей Чернышов, Виктор Низовой, Валерий Афанасьев, народный артист России Александр Клюквин, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский, президент Федерации лыжных гонок, многократная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, директор Московского марафона, сооснователь «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов, олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский и мастер спорта по футболу, чемпион России в составе московского «Спартака» Артём Ребров.

Материалы по теме
Регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» стал победителем Кубка России — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android