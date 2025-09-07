«Кристалл» обыграл «Лекс»​ и стал 10-кратным победителем ЧР по пляжному футболу

Санкт-петербургский пляжный футбольный клуб «Кристалл» одержал победу над «Лексом» в финальном матче чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 7:5.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Финал. Результат:

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Лекс» (Санкт-Петербург) — 7:5

В составе «Кристалла» дубли оформили Родриго и Егор Ремизов, ещё по мячу забили Маурисиньо, Датинья и Игорь Бриштель. У «Лекса» отличились Джордан, Алексей Ильинский, Кирилл Романов, Андрей Новиков и Игор Рикардо.

Пляжный футбольный клуб «Кристалл» стал 10-кратным победителем чемпионата России.

Ранее в матче за бронзу московский «Локомотив» обыграл «Краснодар-ЮМР» со счётом 5:1.