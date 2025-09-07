Скидки
Екатерина Лагно победила Сун Юйсинь в 4-м туре «Большой швейцарки» — 2025

Екатерина Лагно победила Сун Юйсинь в 4-м туре «Большой швейцарки» — 2025
Завершился 4-й тур масштабного турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Женщины. 4-й тур. Результаты:

Екатерина Лагно (Россия) — Сун Юйсинь (Китай) — 1:0;
Ольга Гиря (Россия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 1/2:1/2;
Анна Шухман (Россия) — Марсель Эфроимски (Израиль) — 1/2:1/2;
Элин Руберс (Нидерланды) — Полина Шувалова (Россия) — 1/2:1/2;
Лея Гарифуллина (Россия) — Лилит Мкртчян (Армения) — 1:0;
Елназ Калиахмет (Казахстан) — Валентина Гунина (Россия) — 1:0.

Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке. Шахматистки, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.

