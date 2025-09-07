Скидки
Непомнящий сыграл вничью в 4-м туре «Большой швейцарки», Горячкина победила Колларса

Завершился 4-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

  • Ян Непомнящий (Россия) — Роберт Оганесян (Армения) — 1/2:1/2;
  • Андрей Есипенко (Россия) — Айдын Сулейманлы (Азербайджан) — 1/2:1/2;
  • Андрей Волокитин (Украина) — Даниил Дубов (Россия) — 1/2:1/2;
  • Богдан-Даниэль Дяк (Бельгия) — Максим Матлаков (Россия) — 1/2:1/2;
  • Володар Мурзин (Россия)— Сунилдут Лина Нараянан (Индия) — 1/2:1/2;
  • Григорий Опарин (США) — Евгений Наер (Россия) — 1:0;
  • Владислав Артемьев (Россия) — Арам Акопян (Армения) — 1/2:1/2;
  • Александр Грищук (Россия) — Бардия Данешвар (Иран) — 1/2:1/2;
  • Александра Горячкина (Россия) — Дмитрий Колларс (Германия) — 1:0;
  • Этьен Бакро (Франция) — Иван Землянский (Россия) — 1/2:1/2;
  • Гукеш Доммараджу (Индия) — Арджун Эригайси (Индия) — 1/2:1/2;
  • Дивья Дешмукх (Индия) — Амин Бассем (Египет) — 1:0.

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс. Гроссмейстеры, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.

