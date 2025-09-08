Скидки
«Чеховские медведи» уверенно победили «Каустик» во 2-м туре Суперлиги

6 сентября во дворце спорта «Олимпийский им. В. С. Максимова» в Чехове (Московская область) состоялся матч 2-го тура предварительного этапа мужской гандбольной Суперлиги-2025/2026, в котором подмосковные «Чеховские медведи» принимали на своей площадке «Каустик» из Волгограда. «Чеховские медведи» одержали уверенную победу со счётом 38:23.

«Чемпионат» предлагает посмотреть ролик с лучшими моментами победного матча для «Чеховских медведей»:

Права на видео принадлежат Федерации гандбола России

В розыгрыше сезона-2024/2025 подмосковный клуб выиграл бронзовые награды чемпионата страны, одержав победу в серии с волгоградским «Виктором» со счётом 2:0.

Действующим чемпионом Суперлиги-2025/2026 является петербургский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона он одержал победу со счётом 2:1 над московским ЦСКА и впервые за 32 года взял золотые медали чемпионата страны.

