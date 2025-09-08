Гребцы сборной России получили лопасть весла с автографом Владимира Путина на ВЭФ-2025

Спортсмены из пяти стран стали призёрами IV Международной Владивостокской регаты по прибрежной гребле, которая прошла в рамках Спортивных игр юбилейного, десятого Восточного экономического форума.

За победу в командном зачёте сборная России была награждена лопастью весла с автографом президента России Владимира Путина. Уникальный приз изготовлен в рамках продвижения бренда «Сделано в России» при поддержке Российского экспортного центра.

В соревнованиях в дисциплинах «прибрежная гребля» и «гребля-индор» приняли участие около 200 спортсменов из десяти стран: России, Беларуси, Китая, Кубы, Узбекистана, Ирана, Казахстана, Армении, Афганистана и Пакистана.

Гребцы сборной России завоевали девять медалей, в том числе пять золотых. Второе место у сборной Беларуси (пять медалей, в том числе одно золото). Третьей стала сборная Кубы с двумя медалями. По одной медали у гребцов из Китая и Узбекистана.