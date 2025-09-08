Скидки
Главная Другие Новости

Во Франции 16-летний велогонщик скончался во время заезда из-за остановки сердца

Французский велогонщик Ноа Сартис скончался во время заезда на соревнованиях в возрасте 16 лет. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на организаторов велогонки.

Трагедия произошла во время гонки во французском Курсмоне среди спортсменов до 17 лет в воскресенье, 7 сентября. Сартис находился в группе лидеров, когда он внезапно рухнул на землю после остановки сердца.

Ему пытались оказать помощь спасатели и сотрудники скорой медицинской помощи. Однако реанимационные действия не увенчались успехом.

После трагедии организаторы приняли решение отменить гонку для взрослых, которая должна была состояться позднее в воскресенье.

Комментарии
