Екатерина Лагно не смогла обыграть Рамешбабу Вайшали в 5-м туре «Большой швейцарки» — 2025

Завершился 5-й тур масштабного турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Женщины. 5-й тур. Результаты:

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 1/2:1/2;

Александра Костенюк (Швейцария) — Ульвия Фаталиева (Азербайджан) — 0:1;

Анна Шухман (Россия) — Чжай Мо (Китай) — 1:0;

Полина Шувалова (Россия) — Александра Мальцевская (Польша) — 1/2:1/2;

Лея Гарифуллина (Россия) — Ирина Круш (США) — 1/2:1/2.

Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке. Шахматистки, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.