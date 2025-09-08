Валентина Гунина снялась с турнира «Большая швейцарка» — 2025 по состоянию здоровья

Российская шахматистка Валентина Гунина снялась с турнира ФИДЕ «Большая швейцарка» — 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан). Причиной стало плохое состояние здоровье шахматистки.

«Я снялась с турнира. Скорая приезжала. Все серьёзно. Пока помощь идёт через Аркадия Владимировича Дворковича и через ФИДЕ. Российская федерация пока не в курсе», — написала Гунина на своей странице в социальных сетях.

Женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке. Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.