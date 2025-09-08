Скидки
«Мы должны принести жертву». Ниманн призвал гроссмейстеров объединиться против Накамуры

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн призвал гроссмейстеров обыграть соотечественника Хикару Накамуру в турнирах местного уровня после того, как он достиг рекордного рейтинга.

«Хочу, чтобы 10 гроссмейстеров были готовы встретить его! Это должно быть сделано ради высшего блага шахмат. Мы должны принести жертву. Endgame.ai всё проспонсирует. Если он не участвует в Кубке мира, это крайне неправильно, честно говоря. Он просто сидит на своём рейтинге и изредка играет в шахматы. Аниш предложил идею проследить за Хикарy, в каких турнирах он будет играть. За каждую победу бонус в $ 10 тыс. с покрытием всех расходов!» — сказал Ниманн во время турнира «Большой швейцарки».

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс. Гроссмейстеры, занявшие первое и второе места, смогут участвовать в турнире претендентов.

Контроль времени в шахматах изменён. Неужели всё ради Магнуса Карлсена?
Контроль времени в шахматах изменён. Неужели всё ради Магнуса Карлсена?
