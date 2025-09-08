Борец вольного стиля Яхутлов погиб в результате несчастного случая на воде в Феодосии

Борец вольного стиля Азамат Яхутлов погиб на 21-м году жизни в результате несчастного случая, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Крыма.

«Трагически оборвалась жизнь одного из самых перспективных крымских борцов-вольников Азамата Яхутлова. 5 сентября Азамат погиб в Феодосии в результате несчастного случая на воде», — говорится в заявлении пресс-службы.

Азамата Яхутлова унесло в море во время шторма. Об этом сообщает «Коммерсант». Спортсмен купался вместе с друзьями, но не смог самостоятельно выбраться на берег. Спасатель, который пытался помочь спортсмену доставлен в больницу. Он получил травмы и переохлаждение.