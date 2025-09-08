Непомнящий сыграл вничью в 5-м туре «Большой швейцарки», Горячкина уступила Синдарову

Завершился 5-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Мужчины. 5-й тур. Результаты:

Ян Непомнящий (Россия) — Николас Теодору (Греция) — 1/2:1/2;

Андрей Есипенко (Россия) — Пранав Венкатеш (Индия) — 0:1;

Александра Горячкина (Россия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 0:1;

Максим Матлаков (Россия) — Йонас Буль Бьерре (Дания) — 1/2:1/2;

Владислав Артемьев (Россия) — Хайме Сантос Латаса (Испания) — 1/2:1/2;

Володар Мурзин (Россия) — Максим Лагард (Франция) — 1/2:1/2;

Абхиманью Мишра (США) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1:0.

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс. Гроссмейстеры, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.