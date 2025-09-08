Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий сыграл вничью в 5-м туре «Большой швейцарки», Горячкина уступила Синдарову

Непомнящий сыграл вничью в 5-м туре «Большой швейцарки», Горячкина уступила Синдарову
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился 5-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Мужчины. 5-й тур. Результаты:

  • Ян Непомнящий (Россия) — Николас Теодору (Греция) — 1/2:1/2;
  • Андрей Есипенко (Россия) — Пранав Венкатеш (Индия) — 0:1;
  • Александра Горячкина (Россия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 0:1;
  • Максим Матлаков (Россия) — Йонас Буль Бьерре (Дания) — 1/2:1/2;
  • Владислав Артемьев (Россия) — Хайме Сантос Латаса (Испания) — 1/2:1/2;
  • Володар Мурзин (Россия) — Максим Лагард (Франция) — 1/2:1/2;
  • Абхиманью Мишра (США) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1:0.

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс. Гроссмейстеры, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.

Материалы по теме
Драма на «Большой швейцарке»! Украинская шахматистка просрочила время в победной позиции
Драма на «Большой швейцарке»! Украинская шахматистка просрочила время в победной позиции
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android