Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 16
15:50 Мск
Гуляев: благодаря решению ISU 18 российских конькобежцев допущены до квалификации к ОИ
Комментарии

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев высказался о взаимодействии с Международным союзом конькобежцев в вопросе допуска российских спортсменов до Олимпиады-2026.

«Благодаря решению ISU 18 наших спортсменов будут допущены до квалификационных соревнований к ОИ-2026. Сезон действительно особенный. Всё зависящее от СКР, ОКР и Минспорта мы по возможности выполняем, хотя ситуация непростая как в мире, так и внутри страны. Даже если наши ребята попадут, а я уверен, что они попадут на Олимпиаду, это будет усечённый вариант.

Отношения с ISU у нас в ежедневном режиме. Летом мы встречались с главой и гендиректором. Мы обсуждали текущие моменты. Мы не обсуждаем их итоги, но в текущем режиме решаем текущие вопросы. Сборная России теперь в нейтральном статусе будет выезжать на Кубок мира. Все условия соблюдаем. Но никаких действий, которые могли бы бросить тень на СКР, мы не предпринимали. Наше взаимодействие привело к тому, что ISU разрешил нам произвести замену одной спортсменки, которая не сможет отбираться на Олимпиаду по медицинским показаниям. Хотя это и идёт вразрез с правилами, ими же установленными», — сказал Гуляев на пресс-конференции СКР.

