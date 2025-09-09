Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира — 2025

С 13 по 21 сентября в хорватском Загребе пройдёт чемпионат мира по спортивной борьбе. Состав сборной России по греко-римской борьбе был опубликован на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Борцы греко-римского стиля разыграют медали с 18 по 21 сентября. В каждой весовой категории выступит по одному спортсмену из страны.

Состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира — 2025:

До 55 кг. Эмин Сефершаев;

До 60 кг. Садык Лалаев;

До 63 кг. Сергей Емелин;

До 67 кг. Даниял Агаев;

До 72 кг. Дмитрий Адамов;

До 77 кг. Сергей Кутузов;

До 82 кг. Адлет Тюлюбаев;

До 87 кг. Милад Алирзаев;

До 97 кг. Артур Саргсян;

До 130 кг. Сергей Семёнов.