Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 16
15:50 Мск
Стал известен состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира — 2025

С 13 по 21 сентября в хорватском Загребе пройдёт чемпионат мира по спортивной борьбе. Состав сборной России по греко-римской борьбе был опубликован на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Борцы греко-римского стиля разыграют медали с 18 по 21 сентября. В каждой весовой категории выступит по одному спортсмену из страны.

Состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира — 2025:

До 55 кг. Эмин Сефершаев;
До 60 кг. Садык Лалаев;
До 63 кг. Сергей Емелин;
До 67 кг. Даниял Агаев;
До 72 кг. Дмитрий Адамов;
До 77 кг. Сергей Кутузов;
До 82 кг. Адлет Тюлюбаев;
До 87 кг. Милад Алирзаев;
До 97 кг. Артур Саргсян;
До 130 кг. Сергей Семёнов.

