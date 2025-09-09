Вингегор отреагировал на пропалестинские протесты на «Вуэльте»

Датский велогонщик Йонас Вингегор высказался насчёт протестов в поддержку Палестины, которые прошли во время 11-го этапа европейского велозаезда «Вуэльта».

«Есть причины на то, чтобы люди так делали. Ужасно, что это происходит. Я думаю, что те, кто протестует, возможно, хотят выразиться, и медиа дают им слово. Вероятно, они делают это ради этого.

Конечно, жаль, что так случается. Думаю, многие из нас (гонщиков) так считают, но ещё раз: я думаю, они просто отчаянно хотят быть услышанными», – приводит слова велогонщика датский телеканал TV2.

3 сентября, во время 11-го этапа велогонки «Вуэльта», проходящей по территории нескольких европейских государств с 23 августа по 14 сентября, возле финиша прошёл политический митинг в поддержку Палестины. Вследствие манифеста гонка была завершена за 3 километра до финиша, а победителя в ней выявить не удалось. К моменту завершения этапа датский велогонщик Йонас Вингегор лидировал в заезде вместе с британцем Томом Пидкоком.