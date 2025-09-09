«Нас ждут, но очень тихо». Шорт-трекист Елистратов — об иностранных коллегах

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку Семён Елистратов высказался об общении с иностранными спортсменами, а также признался, что следит за соревнованиями.

«Я настолько люблю шорт-трек, что смотрю все международные соревнования, поддерживаю связь со всеми ребятами, с кем бегал и с кем надеюсь побегать. Я жил и тренировался со сборными Венгрии, Голландии, Казахстана. Со всеми остались дружеские отношения, нам закрываться не стоит. Они нас ждут, но очень тихо», — сказал Елистратов на пресс-конференции Союза конькобежцев России.

Российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.