Глава Союза конькобежцев: наша задача — ехать и, расталкивая всех локтями, делать работу

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев высказался об участии российских шорт-трекистов и конькобежцев на международных соревнованиях.

«Если бы мы только сейчас стали обсуждать возможность участия, то никуда бы не поехали. Но календарь был известен давно. Мы (СКР) со своей стороны все необходимые действия предприняли.

Наша команда не просто потренировалась в Армении, но и сделала американские визы. Теперь ждём визы в Канаду. Наша задача – ехать и, расталкивая всех локтями, делать свою работу, показывать максимальный результат. И неважно, что на наших комбинезонах будут не буквы RUS. Важно завоёвывать путёвки на Олимпиаду», — сказал Гуляев на пресс-конференции СКР.