«Олимпиаду ничто не заменит». Елистратов – о планах на будущее

Российский конькобежец Семён Елистратов рассказал о подготовке группы главного тренера сборной по конькобежному спорту Андрея Максимова, а также о собственных планах на спортивную карьеру.

«Группа Андрея Максимова готовится так, словно Олимпиада уже завтра. Мы не даём себе поблажек, и результаты говорят сами за себя. В прошлом сезоне молодые ребята показывали секунды мирового уровня. Хотя в шорт-треке это и не столь важно, но я могу заверить, что когда нас допустят, а это рано или поздно произойдёт, за этих ребят, да и за меня тоже, стыдно не будет. Мы все ждём допуска. Ситуация непростая, тяжёлая, но поблажек к себе точно не будет вне зависимости от допуска.

Что касается дальнейших перспектив, я загадывать не буду – посоветуюсь с тренером, с семьёй, с руководством СКР. Рассуждать о будущем интересно, но сейчас надо решать другие задачи. В том числе и «выкатать» Ивана Посашкова, спортсмена нашей группы, который допущен до отбора. Мы должны сделать всё, чтобы он был готов.

Медаль на Олимпийских играх – это навсегда, а звание олимпийского чемпиона – высшая награда в спорте. К сожалению или к счастью, Олимпиаду ничто не заменит», – сказал Елистратов на пресс-конференции Союза конькобежцев России.

Елистратову 35 лет. Он является чемпионом Олимпийских игр в Сочи в эстафете, бронзовым призёром Олимпиады в Пхенчхане (2018) и Пекине (2022), а также чемпионом мира на дистанции 1500 м (2015).