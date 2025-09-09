В Союзе конькобежцев не уверены, что апелляция Качановой в CAS будет удовлетворена

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев высказался об апелляции Дарьи Качановой в CAS по поводу отказа в предоставлении нейтрального статуса.

«Любой ответ на этот вопрос будет необъективным. Ведь гарантировать исход того или иногда дела в CAS невозможно. Что касается Дарьи, мы с огромным только от ISU с сожалением узнали, что человек, который мог претендовать на олимпийские медали не на одной дистанции, не включен в список тех, кто допущен к отбору. Мы сами эти правила приняли и им следуем. Дарья подала апелляцию, но по опыту – это не прогноз, а ощущение – я не думаю, что решение будет положительным», — сказал Гуляев на пресс-конференции СКР.