Чемпион мира Доммараджу потерпел второе подряд поражение на турнире «Большая швейцарка»

Действующий чемпион мира индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу второй раз подряд проиграл на турнире ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан). В матче 6-го тура он уступил греку Николасу Теодору — 0:1.

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс. Гроссмейстеры, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.

