Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мамиашвили — об участии Садулаева в ЧМ-2025: он в режиме ожидания по получению визы

Мамиашвили — об участии Садулаева в ЧМ-2025: он в режиме ожидания по получению визы
Комментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что участие двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева в чемпионате мира — 2025, который пройдёт с 13 по 21 сентября в хорватском Загребе, остаётся под вопросом до вынесения решения по получению спортсменом визы.

— Фамилия Садулаева появилась в списках участников турнира, но у него бан на получение визы. Можете прокомментировать?
— Скажем так, он пока в режиме ожидания по получению визы.

— Какие у него шансы оказаться в итоговом списке?
— Надеюсь, что [он в списке] будет.

— Когда это должно решиться?
— Не знаю, — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Материалы по теме
Стал известен состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android