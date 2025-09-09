Скидки
Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Португалию в матче Суперфинала Евролиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Португалию в первом матче Суперфинала Евролиги. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Отметим, представители Беларуси завоевали 3 очка уступая по ходу встречи со счетом 1:3. По голу на свой счёт записали Юрий Петровский и Евгений Новиков. Олег Гапон оформил дубль, забив первый первый и победный голы.

Завтра сборная Беларуси встретиться с командой Франции. Действующими чемпионами Суперфинала Евролиги является именно Португалия. Ранее сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории сыграла в финале чемпионата мира. В матче за титул команда уступила Бразилии.

