Пропалестинские активисты вновь сорвали проведение этапа «Вуэльты Испании» — 2025

Пропалестинские активисты сорвали проведение 16-го этапа «Вуэльты Испании — 2025, вынудив организаторов завершить его за 8 км до финиша, сообщает пресс-служба велогонки.

Протесты проходят из-за участия в веломногодневке израильской команды Israel-Premier Tech. Ранее активисты уже сорвали 11-й этап «Вуэльты». Тогда организаторы приняли решение сократить дистанцию этапа на 3 км, а для сдерживания протестующих с палестинскими флагами и плакатами в поддержку Палестины вызвали полицию.

Отметим, что израильская команда отказалась сниматься с гонки после первого инцидента с протестующими на веломногодневке.

«Вуэльта Испании» — 2025 завершится 14 сентября в Мадриде.