Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пропалестинские активисты вновь сорвали проведение этапа «Вуэльты Испании» — 2025

Пропалестинские активисты вновь сорвали проведение этапа «Вуэльты Испании» — 2025
Комментарии

Пропалестинские активисты сорвали проведение 16-го этапа «Вуэльты Испании — 2025, вынудив организаторов завершить его за 8 км до финиша, сообщает пресс-служба велогонки.

Протесты проходят из-за участия в веломногодневке израильской команды Israel-Premier Tech. Ранее активисты уже сорвали 11-й этап «Вуэльты». Тогда организаторы приняли решение сократить дистанцию этапа на 3 км, а для сдерживания протестующих с палестинскими флагами и плакатами в поддержку Палестины вызвали полицию.

Отметим, что израильская команда отказалась сниматься с гонки после первого инцидента с протестующими на веломногодневке.

«Вуэльта Испании» — 2025 завершится 14 сентября в Мадриде.

Материалы по теме
Вингегор отреагировал на пропалестинские протесты на «Вуэльте»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android