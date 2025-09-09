Непомнящий снова сыграл вничью в 6-м туре «Большой швейцарки», Горячкина уступила Сюгирову

Завершился 6-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Мужчины. 6-й тур. Результаты:

Николас Теодор (Греция) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1:0;

Ян Непомнящий (Россия) — Алексей Широв (Испания) — 1/2:1/2;

Даниил Дубов (Россия) — Матеуш Бартель (Польша) — 1/2:1/2;

Андрей Есипенко (Россия) — Андрей Волокитин (Украина) — 1:0;

Володар Мурзин (Россия) - Руслан Пономарёв (Украина) — 1/2:1/2;

Максим Матлаков (Россия) — Григорий Опарин (США) — 1/2:1/2;

Владислав Артемьев (Россия) — Арьян Чопра (Индия) — 1/2:1/2;

Александра Горячкина (Россия) — Санан Сюгиров (Венгрия) — 0:1.

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс. Гроссмейстеры, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.