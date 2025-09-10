Подведены итоги Спортивных игр ВЭФ — 2025

Спортcмены из 10 стран, в том числе России, Китая, Монголии, Турции, Кубы и Бразилии, стали призёрами международных турниров, которые прошли в рамках Спортивных игр юбилейного 10-го Восточного экономического форума во Владивостоке. Всего в турнирах на Форуме приняли участие спортсмены из 26 стран.

Примером укрепления международного сотрудничества стали турниры на ВЭФ-2025 по кёрлингу, прибрежной гребле, мас-рестлингу, серфингу и парусному спорту. Сборные России и Турции сыграли в двух финалах IV Тихоокеанского кубка по кёрлингу. У мужчин победу одержали российские керлингисты, у женщин – турецкие. Команды Казахстана забрали в обоих турнирах бронзовые медали.

IV Международная Владивостокская регата по прибрежной гребле и гребле-индор завершилась розыгрышем Суперкубка, обладателем которой стала сборная Кубы. В общем командном зачёте победу одержали гребцы сборной России, второе место заняла Беларусь.

Украшением спортивной программы ВЭФ стал Международный парад парусов, объединяющий серию турниров, в том числе показательные заплывы учебного судна «Надежда», названного в честь легендарного шлюпа, на котором Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский совершили первое в истории отечественного флота кругосветное путешествие. Центральным событием регаты стала международная регата «Дальневосточный Кубок», которая стартовала в Циндао, прошла через территории Республики Корея и России и завершилась в Китае. Всего в мероприятиях Парада парусов ВЭФ принимали участие около тысячи моряков и яхтсменов, в том числе иностранных команд из Китая, Кореи, Индии и США.

10-й Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.