Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 17
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В США легкоатлетку дисквалифицировали на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил

В США легкоатлетку дисквалифицировали на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в толкании ядра американка Рейвен Сондерс получила дисквалификацию на срок 2,5 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте USADA.

В 2024 году Сондерс получила три «флажка», спортсменка три раза не предоставила корректную информацию о своём местонахождении для прохождения допинг-тестирования. С 2022 по 2024 год Сондерс уже отбывала дисквалификацию сроком в 1,5 года за такое же нарушение.

В связи с повторным нарушением одного и того же правила в этот раз санкции в отношении американки увеличились до 2,5 лет. Её дисквалификация завершится 26 июня 2027 года.

Материалы по теме
Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android