В США легкоатлетку дисквалифицировали на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в толкании ядра американка Рейвен Сондерс получила дисквалификацию на срок 2,5 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте USADA.

В 2024 году Сондерс получила три «флажка», спортсменка три раза не предоставила корректную информацию о своём местонахождении для прохождения допинг-тестирования. С 2022 по 2024 год Сондерс уже отбывала дисквалификацию сроком в 1,5 года за такое же нарушение.

В связи с повторным нарушением одного и того же правила в этот раз санкции в отношении американки увеличились до 2,5 лет. Её дисквалификация завершится 26 июня 2027 года.