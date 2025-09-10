Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определился состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира — 2025

С 13 по 21 сентября в хорватском Загребе пройдёт чемпионат мира по спортивной борьбе. Состав сборной России по вольной борьбе был опубликован на сайте Федерации спортивной борьбы России.

В каждой весовой категории выступит по одному спортсмену из страны.

Состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат мира — 2025:

До 57 кг. Муса Мехтиханов;

До 61 кг. Заур Угуев;

До 65 кг. Ибрагим Ибрагимов;

До 70 кг. Сайын Казырык;

До 74 кг. Заурбек Сидаков;

До 79 кг. Ахмед Усманов;

До 86 кг. Ибрагим Кадиев;

До 92 кг. Аманула Гаджимагомедов;

До 97 кг. Абдулрашид Садулаев;

До 97 кг. Магомед Курбанов;

До 125 кг. Абдулла Курбанов.