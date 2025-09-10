Определился состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира — 2025

С 13 по 21 сентября в хорватском Загребе пройдёт чемпионат мира по спортивной борьбе. Состав сборной России по вольной борьбе был опубликован на сайте Федерации спортивной борьбы России.
В каждой весовой категории выступит по одному спортсмену из страны.
Состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат мира — 2025:
До 57 кг. Муса Мехтиханов;
До 61 кг. Заур Угуев;
До 65 кг. Ибрагим Ибрагимов;
До 70 кг. Сайын Казырык;
До 74 кг. Заурбек Сидаков;
До 79 кг. Ахмед Усманов;
До 86 кг. Ибрагим Кадиев;
До 92 кг. Аманула Гаджимагомедов;
До 97 кг. Абдулрашид Садулаев;
До 97 кг. Магомед Курбанов;
До 125 кг. Абдулла Курбанов.