Другие Новости

Определился состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира — 2025

Определился состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира — 2025
С 13 по 21 сентября в хорватском Загребе пройдёт чемпионат мира по спортивной борьбе. Состав сборной России по вольной борьбе был опубликован на сайте Федерации спортивной борьбы России.

В каждой весовой категории выступит по одному спортсмену из страны.

Состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат мира — 2025:

До 57 кг. Муса Мехтиханов;
До 61 кг. Заур Угуев;
До 65 кг. Ибрагим Ибрагимов;
До 70 кг. Сайын Казырык;
До 74 кг. Заурбек Сидаков;
До 79 кг. Ахмед Усманов;
До 86 кг. Ибрагим Кадиев;
До 92 кг. Аманула Гаджимагомедов;
До 97 кг. Абдулрашид Садулаев;
До 97 кг. Магомед Курбанов;
До 125 кг. Абдулла Курбанов.

