Хикару Накамура — о критике: мне плевать на завистливых элитных гроссмейстеров

Американский гроссмейстер Хикару Накамура высказался о критике в свой адрес по поводу участия в низкорейтинговых турнирах с целью добрать недостающие партии для прохода в турнир претендентов.

«Похоже, люди удобно забывают, что во всех последних турнирах я стабильно набирал рейтинговые очки. Они ведут себя так, словно весь прошлый год я играл только с шахматистами уровня 2400 и теперь имею на 50 пунктов больше, чем заслуживаю. Но это очевидно неправда. Немного обидно — слишком много разговоров и ерунды вокруг, но что поделать?

Кажется, все забыли, что у меня беременная жена и скоро родится ребёнок. Не хочу постоянно мотаться по турнирам, поэтому для меня гораздо удобнее сыграть сразу много партий и закрыть вопрос. Люди всегда найдут повод возмутиться — так устроен шахматный мир. Но все, кого встречал на турнирах, были рады и поддерживали меня. И честно говоря, мнение этих людей для меня куда важнее, чем язвительные комментарии токсичных элитных гроссмейстеров. Мне всё равно. Мне плевать на завистливых элитных гроссмейстеров. Это уже давно не моё.

Я понимаю, откуда это идёт: шахматы — индивидуальная игра, каждый пытается заработать себе на жизнь, все эгоистичны и заняты собой. В этом нет ничего удивительного. Я говорил об этом и раньше, но людям не нравится, когда я называю вещи своими именами. Если кто-то думает, что шахматисты — это сплошь джентльмены и образцы дружелюбия, то это полная чушь», — сказал Накамура во время стрима титульного вторника.