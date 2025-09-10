Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 17
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Хикару Накамура — о критике: мне плевать на завистливых элитных гроссмейстеров

Хикару Накамура — о критике: мне плевать на завистливых элитных гроссмейстеров
Аудио-версия:
Комментарии

Американский гроссмейстер Хикару Накамура высказался о критике в свой адрес по поводу участия в низкорейтинговых турнирах с целью добрать недостающие партии для прохода в турнир претендентов.

«Похоже, люди удобно забывают, что во всех последних турнирах я стабильно набирал рейтинговые очки. Они ведут себя так, словно весь прошлый год я играл только с шахматистами уровня 2400 и теперь имею на 50 пунктов больше, чем заслуживаю. Но это очевидно неправда. Немного обидно — слишком много разговоров и ерунды вокруг, но что поделать?

Кажется, все забыли, что у меня беременная жена и скоро родится ребёнок. Не хочу постоянно мотаться по турнирам, поэтому для меня гораздо удобнее сыграть сразу много партий и закрыть вопрос. Люди всегда найдут повод возмутиться — так устроен шахматный мир. Но все, кого встречал на турнирах, были рады и поддерживали меня. И честно говоря, мнение этих людей для меня куда важнее, чем язвительные комментарии токсичных элитных гроссмейстеров. Мне всё равно. Мне плевать на завистливых элитных гроссмейстеров. Это уже давно не моё.

Я понимаю, откуда это идёт: шахматы — индивидуальная игра, каждый пытается заработать себе на жизнь, все эгоистичны и заняты собой. В этом нет ничего удивительного. Я говорил об этом и раньше, но людям не нравится, когда я называю вещи своими именами. Если кто-то думает, что шахматисты — это сплошь джентльмены и образцы дружелюбия, то это полная чушь», — сказал Накамура во время стрима титульного вторника.

Материалы по теме
«Мы должны принести жертву». Ниманн призвал гроссмейстеров объединиться против Накамуры
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android