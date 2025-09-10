Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 17
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фрадков: легкоатлеты готовятся к соревнованиям, как если бы восстановление было сейчас

Фрадков: легкоатлеты готовятся к соревнованиям, как если бы восстановление было сейчас
Комментарии

Председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Фрадков высказался о подготовке российских легкоатлетов к Олимпийским играм 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

«Готовимся [к Олимпиаде-2028]. Мы понимаем, что то, сейчас формально нет мероприятий под эгидой World Athletics, это ни в коем случае не является основанием для того, чтобы ничего не делать и ждать восстановления. Мы готовимся, как если бы восстановление было сейчас. Чтобы мы смогли на достойном уровне выступить хотя бы в отдельных дисциплинах», — приводит слова Фрадкова ТАСС.

Российские легкоатлеты не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.

Материалы по теме
Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android