Фрадков: легкоатлеты готовятся к соревнованиям, как если бы восстановление было сейчас

Председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Фрадков высказался о подготовке российских легкоатлетов к Олимпийским играм 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

«Готовимся [к Олимпиаде-2028]. Мы понимаем, что то, сейчас формально нет мероприятий под эгидой World Athletics, это ни в коем случае не является основанием для того, чтобы ничего не делать и ждать восстановления. Мы готовимся, как если бы восстановление было сейчас. Чтобы мы смогли на достойном уровне выступить хотя бы в отдельных дисциплинах», — приводит слова Фрадкова ТАСС.

Российские легкоатлеты не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.