Садулаев и Сидаков ещё не получили визу для участия в чемпионате мира в Хорватии

С 13 по 21 сентября в хорватском Загребе пройдёт чемпионат мира по спортивной борьбе. Участие двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева и олимпийского чемпиона 2020 года Заурбека Сидакова в соревнованиях остаётся под вопросом до вынесения решения по получению визы.

«Из трёх наших олимпийских чемпионов визу пока получил только Заур Угуев. А Абдулрашид Садулаев и Заурбек Сидаков — нет. Ждём положительного решения вопроса. Критичные дни — сегодня и завтра», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

Также главный тренер сборной России Гоги Когуашвили сообщил, что бронзовые призёры Олимпийских игр по греко-римской борьбе Сергей Емелин и Сергей Семёнов, а также призёр чемпионата мира Эмин Сефершаев не получили визы.

