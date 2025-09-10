Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 17
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шорт-трекистка Уразова пропустит олимпийскую квалификацию. Её заменит Матвеева

Шорт-трекистка Уразова пропустит олимпийскую квалификацию. Её заменит Матвеева
Комментарии

Российская шорт-трекистка Анна Уразова не сможет принять участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм – 2026, об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).

Причиной отказа спортсменки от старта стали медицинские обстоятельства. Вместо неё в составе команды выступит Анна Матвеева, изначально утверждённая ISU как резервная участница.

К участию в олимпийской квалификации допущены 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов. Отборочные старты к Олимпиаде-2026 состоятся с 16 по 30 ноября в рамках Мирового тура.

Олимпийские игры‑2026 пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Материалы по теме
«Нас ждут, но очень тихо». Шорт-трекист Елистратов — об иностранных коллегах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android