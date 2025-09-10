Шорт-трекистка Уразова пропустит олимпийскую квалификацию. Её заменит Матвеева

Российская шорт-трекистка Анна Уразова не сможет принять участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм – 2026, об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).

Причиной отказа спортсменки от старта стали медицинские обстоятельства. Вместо неё в составе команды выступит Анна Матвеева, изначально утверждённая ISU как резервная участница.

К участию в олимпийской квалификации допущены 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов. Отборочные старты к Олимпиаде-2026 состоятся с 16 по 30 ноября в рамках Мирового тура.

Олимпийские игры‑2026 пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина‑д’Ампеццо.