Федерация гребного спорта России предложит главе МИД РФ Лаврову быть рулевым в лодке

У Федерации гребного спорта России (ФГСР) есть намерение предложить министру иностранных дел Сергею Лаврову стать рулевым в лодке на каком-либо из соревнований. Об этом заявил глава ФГСР Алексей Свирин.

«Рулевые — это кладезь, как правило, из них получаются очень хорошие тренеры. Потому что рулевой — это по сути тренер в лодке. Мы предложим это Сергею Викторовичу [Лаврову]. Он активно помогает и сам занимается гребным слаломом. Сейчас есть огромное количество инфраструктурных решений, канал для гребного слалома в Богородском — за это огромное спасибо Сергею Викторовичу Лаврову. И наш третий, братский вид спорта активно развивается.

Огромное спасибо можно сказать и [вице-президенту Федерации каноэ России] Сергею Павловичу Папушу, в прошлом году у нас произошло объединение двух федераций. Вместе с Сергеем Викторовичем Лавровым они вывели гребной слалом в нашей стране на высокий спортивный уровень, [наши атлеты] завоёвывали медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Низкий поклон им за то, что они делали и продолжают делать», – сказал Свирин в интервью ТАСС на прошедшем Восточном экономическом форуме.

Ранее Сергей Лавров являлся председателем попечительского совета Федерации гребного слалома России. 1 декабря 2024 года Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) объединилась с Федерацией гребного слалома России (ФГСР), в связи с чем была образована новая Федерация каноэ России.