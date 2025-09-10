Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Федерация гребного спорта России предложит главе МИД РФ Лаврову быть рулевым в лодке

Федерация гребного спорта России предложит главе МИД РФ Лаврову быть рулевым в лодке
Аудио-версия:
Комментарии

У Федерации гребного спорта России (ФГСР) есть намерение предложить министру иностранных дел Сергею Лаврову стать рулевым в лодке на каком-либо из соревнований. Об этом заявил глава ФГСР Алексей Свирин.

«Рулевые — это кладезь, как правило, из них получаются очень хорошие тренеры. Потому что рулевой — это по сути тренер в лодке. Мы предложим это Сергею Викторовичу [Лаврову]. Он активно помогает и сам занимается гребным слаломом. Сейчас есть огромное количество инфраструктурных решений, канал для гребного слалома в Богородском — за это огромное спасибо Сергею Викторовичу Лаврову. И наш третий, братский вид спорта активно развивается.

Огромное спасибо можно сказать и [вице-президенту Федерации каноэ России] Сергею Павловичу Папушу, в прошлом году у нас произошло объединение двух федераций. Вместе с Сергеем Викторовичем Лавровым они вывели гребной слалом в нашей стране на высокий спортивный уровень, [наши атлеты] завоёвывали медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Низкий поклон им за то, что они делали и продолжают делать», – сказал Свирин в интервью ТАСС на прошедшем Восточном экономическом форуме.

Ранее Сергей Лавров являлся председателем попечительского совета Федерации гребного слалома России. 1 декабря 2024 года Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) объединилась с Федерацией гребного слалома России (ФГСР), в связи с чем была образована новая Федерация каноэ России.

Материалы по теме
Гребцы сборной России получили лопасть весла с автографом Владимира Путина на ВЭФ-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android