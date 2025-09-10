Сборная Беларуси одержала вторую победу в розыгрыше Суперфинала Евролиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Францию во втором матче Суперфинала Евролиги. Белорусские пляжники одержали победу со счётом 6:4.

По голу в ворота французской сборной забили Юрий Петровский, Анатолий Рябко, Олег Гапон, Егор Гордецкий, дублем во встрече отметился Игорь Бриштель.

В стартовом матче турнира Беларусь была сильнее Португалии, одержав победу со счётом 4:3. Свою следующую встречу группового этапа белорусские футболисты проведут со сборной Италии. Матч запланирован на 12 сентября.

Ранее сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории сыграла в финале чемпионата мира. Во встрече за титул команда уступила Бразилии.