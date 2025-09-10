Олимпийский комплекс «Лужники» и EXEED объявили о стратегическом партнёрстве, цель которого предложить клиентам новый уровень взаимодействия с брендом и возможность познакомиться с новейшими технологиями, реализованными в продуктовой линейке EXEED EXLANTIX.

Масштабный проект, объединяющий усилия лидеров рынка — производителя прогрессивных автомобилей и уникального и многофункционального городского пространства, позволит реализовывать совместные партнёрские инициативы.

Торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве состоялась 9 сентября на Большой спортивной арене «Лужники». В ходе пресс-конференции партнёры анонсировали совместные инициативы, среди которых целый ряд привилегий для клиентов, а также эксклюзивные программы тест-драйвов модельной линейки EXEED EXLANTIX и совместные мероприятия, создающие единое пространство для общения и обмена опытом.

Фото: пресс-служба ОК «Лужники».

«Мы создаём партнёрские отношения с теми, чьи взгляды и убеждения совпадают с нашими собственными. «Лужники» символизируют стремление к достижению высоких результатов и постоянному движению вперёд. Эти качества отражают и наши ценности, о чём говорит название бренда, в переводе означающее «превосходить, быть выше». EXEED непрерывно совершенствуется и бросает вызов технологическим границам, предлагая клиентам превосходное качество продукции и инновационный технологический опыт», — отметил Андрей Ильич, директор EXEED EXLANTIX в России.

«Лужники» — уникальный объект на территории России, который объединяет в себе память об исторических для страны событиях и современность. Сегодня «Лужники» — это место перезагрузки, обновления и непрерывного роста. Наше партнёрство с командой EXEED становится частью трансформации Олимпийского комплекса: EXEED органично встраивается в динамику развития и формирует новые стандарты качества и комфорта. Мы уверены, что вместе с EXEED сделаем «Лужники» ещё более привлекательным и инновационным центром притяжения для жителей и гостей столицы», — Верёвко Андрей Евгеньевич, генеральный директор Олимпийского комплекса «Лужники».

Кульминационным моментом пресс-конференции стала передача новому партнёру 20 автомобилей.

«Лужники» — многофункциональное общественное пространство и крупнейший спортивный комплекс России на берегу Москвы-реки, основанный в 1956 году и объединяющий более 150 гектаров и 80 объектов. Среди них — Большая спортивная арена, дворец тенниса «Лужники», Аквакомплекс и Пляж «Лужники», Северный спортивный центр, Южный спортивный центр, УСЗ «Дружба» и другие. Сегодня «Лужники» — современный городской кластер, где есть место не только спорту, но и концертам, фестивалям, прогулкам и семейному отдыху.