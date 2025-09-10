Федерация велоспорта Испании призвала протестующих на «Вуэльте» митинговать мирно

Королевская федерация велоспорта Испании во вторник, 9 сентября, опубликовала коммюнике, в котором выразила поддержку велозаезду «Вуэльта» и осудила агрессивные действия пропалестинских митингующих, призывая их к мирному выражению протеста.

«Королевская федерация велоспорта Испании хочет выразить крепкую поддержку испанской «Вуэльте», самому важному велосипедному соревнованию нашей страны, уникальному событию, за которым следят миллионы людей по всему миру, и чьи команда, организация и соучастие достигают наивысших стандартов качества и мирового признания.

Королевская федерация велоспорта Испании, идущая в ряд со спортивными ценностями – такими как стремление к человеческому совершенству, уважение к сопернику и дружба между народами – самым решительным образом осуждает терроризм и геноцид в Секторе Газа. Велоспорт – это вид спорта, который пропагандирует культуру мира.

В связи с этим хочется выразить максимальное уважение тем, кто выражает свой протест мирно и вместе с тем показывает свою обеспокоенность высокой опасностью, которую влечёт за собой вторжение в дистанцию во время каждого этапа, поскольку велосипедисты и сопровождающие их машины двигаются на большой скорости и подвергаются риску тяжёлых падений и травм, как это случалось ранее.

На основании вышеизложенного просим тех, кто митингует вдоль трассы заезда, протестовать мирно, не препятствуя ходу соревнования и заботясь об участниках заезда, уважая их профессиональную деятельность, так как ни велосипедисты, там сам велоспорт не ответственны за те события, против которых проходит митинг», – говорится в официальном заявлении федерации.

Велозаезд «Вуэльта» проходит в нескольких европейских странах с 23 августа по 14 сентября. В этом году во время этапов гонки прямо на дистанции случались политические протесты граждан в поддержку Палестины. В связи с этим заезды приходилось завершать досрочно, победителей на них выявить не удавалось.