Испания усилила безопасность «Вуэльты», задействовав 1,5 тыс. полицейских

Власти Испании приняли решение привлечь дополнительно 1,5 тыс. полицейских для охраны правопорядка по время проведения оставшихся этапов веломногодневки «Вуэльта Испании» – 2025, сообщает Yahoo Sport. Данная мера стала необходимой после того, как пропалестинские активисты сорвали проведение 16-го этапа велогонки.

В заявлении представительства центрального правительства в Мадриде говорится, что более 400 дополнительных гражданских гвардейцев будут охранять предпоследний этап в субботу (13 сентября) и ещё 1100 полицейских будут задействованы на финале в воскресенье (14 сентября).

Ранее активисты сорвали проведение двух этапов веломногодневки, перекрыв движение на финише этапов и заставив организаторов соревнований завершать их за несколько километров до финиша.

«Вуэльта Испании» – 2025 проходит с 23 августа по 14 сентября.