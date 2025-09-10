Скидки
Испания усилила безопасность «Вуэльты», задействовав 1,5 тыс. полицейских

Испания усилила безопасность «Вуэльты», задействовав 1,5 тыс. полицейских
Комментарии

Власти Испании приняли решение привлечь дополнительно 1,5 тыс. полицейских для охраны правопорядка по время проведения оставшихся этапов веломногодневки «Вуэльта Испании» – 2025, сообщает Yahoo Sport. Данная мера стала необходимой после того, как пропалестинские активисты сорвали проведение 16-го этапа велогонки.

В заявлении представительства центрального правительства в Мадриде говорится, что более 400 дополнительных гражданских гвардейцев будут охранять предпоследний этап в субботу (13 сентября) и ещё 1100 полицейских будут задействованы на финале в воскресенье (14 сентября).

Ранее активисты сорвали проведение двух этапов веломногодневки, перекрыв движение на финише этапов и заставив организаторов соревнований завершать их за несколько километров до финиша.

«Вуэльта Испании» – 2025 проходит с 23 августа по 14 сентября.

Пропалестинские активисты вновь сорвали проведение этапа «Вуэльты Испании» — 2025
Комментарии
