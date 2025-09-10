Президент СКР высказался о возможном объединении федерации с другими видами спорта

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев высказал мнение, что он не видит смысла в объединении организации с федерациями других видов спорта. Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв сообщил, что весной планируется объединение нескольких зимних федераций.

«Как говорят у нас в спорте: стабильность – признак мастерства. Я стоял и стою на такой позиции: Союз конькобежцев России – это Союз конькобежцев России, бег на коньках и шорт-трек. Всё», – приводит слова Гуляева Матч ТВ.

Ранее процедуру объединения прошли Федерация спортивной гимнастики России, Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики, которые теперь входят в единую Федерацию гимнастики России. Также Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду были объединены в Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР).