Двукратный олимпийский чемпион Садулаев не выступит на ЧМ-2025 по борьбе

Двукратный олимпийский чемпион Садулаев не выступит на ЧМ-2025 по борьбе
Шестикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате мира – 2025 по борьбе, который пройдёт с 13 по 21 сентября в хорватском Загребе, сообщает пресс-служба Международной федерации борьбы (World Wrestling).

Абдулрашид Садулаев был включён в список борцов, которые получили разрешение от World Wresting на участие в соревнованиях. Однако спортсмен не смог вовремя получить шенгенскую визу для въезда в страну проведения турнира. На турнире в весовой категории до 97 кг его заменит серебряный призёр чемпионата мира – 2021 россиянин Магомед Курбанов.

Отметим, Садулаев является действующим чемпионом мира в весовой категории до 92 кг. В финальной схватке он одолел олимпийского чемпиона – 2020 американца Дэвида Тейлора со счётом 7:0.

